Três homens encapuzados e de armas em punho surpreenderam um casal com cerca de 60 anos, pelas 09h00 de terça-feira, na Adroana, Cascais.As vítimas foram atacadas dentro de casa e ameaçadas, mas escaparam sem ferimentos, de acordo com fonte oficial da GNR. O trio acabou por fugir com dinheiro e bens de valor avultado. A GNR de Alcabideche foi acionada, mas por se tratar de um crime com armas de fogo a investigação transitou para a Polícia Judiciária.