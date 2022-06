Há dois meses que um gang armado aterroriza a periferia de Aveiro. Três homens, armados e encapuzados, já somam mais de uma dezena de roubos violentos a idosos, na sua maioria mulheres, apurou o CM.





Quando as vítimas oferecem resistência, os ladrões não hesitam em usar a violência para as obrigar a revelar onde têm o ouro e o dinheiro. Estudam as vítimas antes de atacar, sempre à noite e com facas e pistolas.