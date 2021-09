Um assalto a uma casa na Aroeira terminou da pior forma para um dos três ladrões envolvidos. No interior da habitação estava um homem de 78 anos que fez tudo para evitar o roubo e expulsar o gang armado com pistolas e facas.O grupo conseguiu escapar com cerca de 20 mil euros em dinheiro, mas um dos assaltantes acabou por ser atingido com três facadas e está em situação crítica num hospital de Lisboa.