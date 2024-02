Três encapuzados, armados com uma pistola, assaltaram uma loja de telemóveis na tarde de segunda-feira, na Rua de Angola, Agualva, no concelho de Sintra.Os ladrões ameaçaram os funcionários de serviço com a arma de fogo, conseguindo apoderar-se de 300 euros que estavam na caixa registadora. Fugiram a pé.A Polícia Judiciária de Lisboa está a investigar o crime.