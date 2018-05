Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trio aterrorizava alunos em Fafe

Jovens foram assaltados à saída da escola. Houve quem ficasse descalço.

Por Liliana Rodrigues | 08:41

Há vários meses que três jovens semeavam o terror entre os alunos das escolas de Fafe. Esperavam que os estudantes saíssem dos respetivos estabelecimentos de ensino e perseguiam-nos. Sob ameaça de agressão, roubavam os bens dos alunos. Alguns deles chegaram mesmo a ficar sem as sapatilhas e tiveram de voltar para casa descalços.



O trio foi detido na passada segunda-feira pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Fafe e apresentara-se esta terça-feira à tarde ao tribunal para primeiro interrogatório judicial.



Os suspeitos - de 16, 19 e 20 anos - estavam a ser vigiados há algumas semanas pelos investigadores da GNR, que avançaram no inicio da semana em cumprimento de mandados. O mais velho foi capturado em Vila Verde, ele que se encontrava contumaz depois de ter sido condenado à revelia - já que nunca compareceu em sede de julgamento - em vários processos de roubos violentos e furtos.



Às várias vítimas, muitas delas que frequentavam a EB 2/3 Carlos Teixeira, em Fafe, os agressores roubaram telemóveis, colunas de som, dinheiro e peças de vestuário e calçado.



PORMENORES

Mais casos do que queixas

A GNR tem registo de cinco queixas formais, mas os investigadores têm a convicção de que há mais vítimas do trio que ainda não se queixaram às autoridades, por eventual vergonha ou medo de possíveis represálias por parte dos assaltantes.



Medidas de coação

Os três arguidos foram ouvidos durante a tarde desta terça-feira em primeiro interrogatório judicial pelo juiz de instrução criminal do tribunal de Guimarães. Dois deles têm que se apresentar todos os dias à GNR e o terceiro duas vezes por semana.