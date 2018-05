Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP identificou jovem que roubou estudantes em Aveiro

Continua a decorrer uma investigação ao caso.

Por Lusa | 17:13

A PSP de Aveiro identificou um jovem de 17 anos suspeito de ter roubado três estudantes de Póvoa do Lanhoso que participavam numa visita de estudo a esta cidade, informou esta terça-feira aquele órgão policial.



De acordo com a mesma fonte, os factos ocorreram na passada segunda-feira, num jardim situado no terraço do centro comercial Fórum Aveiro.



Segundo um comunicado da PSP, os três estudantes foram abordados pelo indivíduo e coagidos a entregar os haveres que tinham na sua posse, tendo ficado sem 35 euros e uma t-shirt.



O suspeito veio a ser intercetado nas proximidades do local, após diligências efetuadas pela Polícia.



A PSP refere que a investigação continua a decorrer naquela Esquadra.