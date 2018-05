Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dezassete polícias julgados por agressões a jovens em Alfragide

Julgamento decorre no Tribunal de Sintra. Factos remontam a 5 de fevereiro de 2015.

Por J.S. | 08:30

Começam esta terça-feira a ser julgados os 17 agentes da PSP acusados pelo Ministério Público (MP) de agredirem jovens da Cova da Moura, Amadora, no interior da esquadra de Alfragide, a 5 de fevereiro de 2015.



O MP considera que os agentes agiram com ódio racial, de forma desumana e cruel perante as seis vítimas. Além de ofensa à integridade física e injúria, os polícias são acusados de denúncia caluniosa e falsidade de testemunho. O julgamento decorre no Tribunal de Sintra.