A PSP de Lisboa anunciou esta segunda-feira a detenção de três homens, em duas investigações distintas, pela prática de roubos. Os dois primeiros suspeitos, de 20 e 21 anos, foram apanhados a 29 de junho em Loures. Com um x-ato, os ladrões roubaram telemóveis, documentos e cartões de débito às vítimas.No dia seguinte, na freguesia da Misericórdia, em Lisboa, um homem de 21 anos foi detido por agentes à civil da PSP por ter roubado um casal, com faca, junto à estação do Cais do Sodré.