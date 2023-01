Um jovem de 18 anos foi detido pela PSP por ter assaltado duas pessoas, uma delas um rapaz de 12 anos, no Cais do Sodré, em Lisboa. O detido foi apanhado com outros dois, de 17 e 20 anos, que antes o tinham roubado e que o forçaram a cometer os crimes para reaver os bens que lhe tinham subtraídos.



O jovem obrigado a cometer os crimes foi atacado cerca das 18h00 de terça-feira.









