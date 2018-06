Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trio faz assaltos a três igrejas

Suspeitos furtaram instrumentos musicais, bebidas e até chocolates.

Por Manuel Jorge Bento | 09:09

Dois homens e uma mulher, com idades entre 28 e 34 anos, assaltaram as igrejas de Fridão e Mancelos, em Amarante, o templo da Aparecida, Lousada, e uma associação recreativa de Mancelos, nos últimos meses.



O trio acabou agora identificado pela GNR, na sequência de uma investigação que dura há cerca de meio ano. Ficaram os três sujeitos a termo de identidade e residência.



Numa busca domiciliária, os militares do Núcleo de Investigação Criminal de Amarante da GNR apreenderam uma guitarra acústica, uma mesa de mistura, três microfones, uma aparelhagem sonora e uma máquina de café, além de um pé de cabra - que seria utilizado no arrombamento de portas e janelas dos edifícios assaltados -, várias garrafas de bebidas e até chocolates.