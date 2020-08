Tripulação salva de embarcação naufragada ao largo de Espinho

Uma embarcação de pesca de cerco afundou-se esta madrugada ao largo de Espinho, distrito de Aveiro, após o que a Estação Salva-Vidas do Douro ajudou a salvar a respetiva tripulação, transportando-a para o porto de Leixões.

Segundo dados da Autoridade Marítima Nacional, o barco "Nova Estrelinha" partira de Matosinhos, distrito do Porto, e dedicava-se à pesca tradicional da sardinha, tendo naufragado a cerca de 13 quilómetros da costa.

Os três tripulantes dispunham de barco auxiliar mas, ainda assim, o mestre da companhia solicitou socorro via rádio antes de abandonar a embarcação principal, contactando, para o efeito, o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa.

Foi então ativada a Estação Salva-Vidas do Douro, que "intercetou a embarcação auxiliar e a acompanhou até ao porto de Leixões, onde se encontrava a Polícia Marítima e o INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica]".

A mesma Autoridade acrescenta que os três pescadores da "Nova Estrelinha" foram encaminhados para meio hospitalar, "o que se deveu sobretudo a precaução, já que se encontravam bem".

As causas do naufrágio continuam, no entanto, por apurar, estando agora a ser investigadas pela Polícia Marítima.