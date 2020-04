Tripulante de navio mercante salvo após 30 horas perdido em alto mar a 480 kms dos Açores

Um tripulante de um navio mercante, que caiu borda fora no domingo, esteve 30 horas perdido em alto mar, no oceano Atlântico, a 480 kms a sudeste da ilha das Flores, nos Açores. Foi salvo às 03h00 desta terça-feira pelo navio patrulha NRP Setúbal, comandando por Zambujo Madeira, que encontrou a ‘agulha no palheiro’ pouco após ter chegado à zona de buscas.

Segundo apurou o CM, o alerta foi dado pelo navio mercante ‘Mansouria’ pelas 22h00 de domingo, dia 12. O homem, de nacionalidade indiana, tinha caído ao mar em circunstâncias não apuradas. A restante tripulação ainda o teve à vista mas durante a manobra para o recolher deixou de ser visto.

O centro de busca e salvamento de Ponta Delgada, gerido pela Marinha, desviou para a zona um total de 11 navios mercantes que estavam próximos, mas ninguém detetou nada. Na segunda-feira, dia 13, a Força Aérea realizou buscas durante a manhã e tarde, sem sucesso.

O NRP Setúbal largou de Ponta Delgada, logo após o alerta, e chegou à zona de buscas pelas 00h00 desta terça-feira, tendo assumido a coordenação da operação. Três horas depois, por casualidade, um elemento da sua tripulação viu uma luz no meio do oceano. O navio foi verificar e tratava-se do tripulante perdido. Foi recolhido para o Setúbal e encontra-se "bem de saúde", apesar das 30 horas passadas no mar, disse ao CM fonte da Marinha.

O NRP Setúbal deverá chegar às 09h00 de quarta-feira a Ponta Delgada, onde irá desenbarcar a vítima, que será observada no Hospital do Divino Espírito Santo. A operação e o salvamento milagroso deverão ser explicadas em conferência de imprensa.