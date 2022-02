Um homem foi morto com dois tiros na cara por estar envolvido numa rede de sexo sadomasoquista no Barreiro. O homicídio remonta a dezembro de 2020, mas só agora se descobriu o contexto da morte de Pedro Coelho. Rita Sousa, a cunhada da vítima, investigou a vida de Pedro e garante que ele tentava sair de um grupo de sexo violento quando foi baleado, no Alto do Seixalinho, no Barreiro.