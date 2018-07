Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tuk-tuk despista-se e capota em Albufeira

Viatura transportava dois passageiros, que sofreram ferimentos ligeiros.

08:15

Um tuk-tuk (um triciclo de transporte turístico) despistou-se e capotou às 06h20 da madrugada de terça-feira na rotunda das Minhocas, em Albufeira.



Segundo o CM apurou junto de fontes que estiveram no local, o veículo transportava dois passageiros.



Estes sofreram ferimentos ligeiros e foram assistidos no local pela Cruz Vermelha Portuguesa.



Quanto à viatura, sofreu alguns danos. A GNR de Albufeira compareceu no local tendo tomado conta do acidente. O horário autorizado para o funcionamento dos tuk-tuk, em Albufeira, é das 09h00 às 24h00, que o veículo em causa não terá respeitado.