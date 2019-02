Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turismo dos Açores dá desvio de milhões de euros

Presidente Francisco Coelho suspeito de fazer fortuna em negócios por ajuste direto com empresários.

Por Henrique Machado | 08:43

O presidente da Associação de Turismo dos Açores é um dos cinco arguidos da operação Nomos da Judiciária de Ponta Delgada, por peculato – suspeito no desvio de milhões de euros em fundos comunitários para a região, ao longo dos últimos anos –, além de fraude na obtenção de subsídios, participação económica em negócio e falsificação de documentos.



Além de Francisco Coelho, também uma chefe de departamento, familiar do primeiro, é arguida, assim como o proprietário de uma agência de viagens e duas entidades coletivas.



O Turismo dos Açores recebeu 40 milhões de euros em fundos europeus de 2006 a 2016, período em que se centra a investigação, e há suspeitas do desvio de largos milhões, sobretudo através do contornar das regras da contratação pública: fracionando as despesas em parcelas inferiores ao limite de 75 mil euros pelo qual se podem entregar os negócios por ajuste direto a empresas conhecidas.



Francisco Coelho e a familiar cúmplice são suspeitos de "articuladamente e com outras pessoas, aproveitando-se das funções que exerciam, terem, entre outros factos, atuado ao longo de vários anos à margem das regras da contratação pública, com vantagens pessoais e para terceiros", segundo a PJ.



Coelho, que começou como secretário da Universidade dos Açores, trepou em estruturas do Estado até ao cargo atual, exibindo sinais exteriores de riqueza incompatíveis com o ordenado das funções que ocupa.



Nos últimos dois dias, a PJ fez cerca de 20 buscas a casas e empresas, nomeadamente à companhia de aviação SATA.



Prova recolhida

As buscas da PJ levaram à apreensão de documentação contabilística, fatu-ras, contratos, pa-gamentos, relatórios de execução de pro-jetos, dados infor-máticos e correio eletrónico.



Mitologia grega

A designação da operação da Judiciária de Ponta Delgada – Nomos – deriva da mitologia grega, segundo a qual Nomos era pai de Dice, deusa da Justiça e vingadora das violações da lei.



Antifraude

A operação contou com a colaboração da OLAF - Organismo Europeu de Luta Antifraude – e das Unidades de Perícia Financeira e Contabilística e de Perícia Informática Forense da Polícia Judiciária.