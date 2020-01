Turista alemã cai em ravina com sete metros em Albufeira

Uma turista alemã, de 74 anos, caiu numa ravina com sete metros na praia da Balbina, em Albufeira. Foi transportada para o hospital de Faro em estado grave, com suspeitas de traumatismo craniano.Os bombeiros tiveram de recorrer a uma equipa de salvamentos especiais para resgatar a vítima.Estiveram envolvidos nas operações de socorro a GNR, a Polícia Marítima, uma ambulância do INEM e a VMER do INEM. Foram também mobilizados os Bombeiros Voluntários de Albufeira, que procederam ao resgate e á estabilização da mulher até chegar o INEM.O acidente deu-se cerca das 16h10 numa zona muito procurada por turistas para caminhadas. No entanto, trata-se de um local bastante rochoso e de difícil acesso.