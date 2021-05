Turista ferido resgatado após queda no Gerês

Um americano de 39 anos teve que ser resgatado por equipas da Cruz Vermelha de Rio Caldo e dos bombeiros de Terras de Bouro, após sofrer uma queda num trilho entre as localidades do Campo do Gerês e Vilarinho das Furnas.

O resgate, numa zona de muito difícil acesso, durou quase duas horas e após ser colocado em segurança, o turista recusou ser transportado ao hospital.

O alerta foi dado as 15h15, pela mulher da vítima e a primeira equipa a chegar, os quatro socorristas da Cruz Vermelha de Rio Caldo pediram auxílio de uma equipa de resgate em montanha.

O turista terá sofrido um trauma na perna esquerda.