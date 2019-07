Turista sovado à porta de bar em Peniche

Um jovem turista de 23 anos foi esta sexta-feira de madrugada levado com ferimentos graves para o hospital depois de ter sido agredido junto a um bar na praia do Baleal, em Peniche, em circunstâncias por apurar - a GNR aguarda uma queixa para investigar.Uma testemunha afirmou que as agressões envolveram seguranças do estabelecimento de diversão noturna, que terão batido no jovem, ao ponto de deixarem o estrangeiro inconsciente. No entanto, uma mulher que se apresentou como estando ligada à empresa de segurança negou as agressões como foram descritas, mas não adiantou mais explicações sobre o que se passou.Desconhece-se se o jovem terá forçado a entrada no estabelecimento e se terá sido impedido, ou se provocou conflitos no interior do mesmo e foi expulso. Ou, então, se terá havido uso excessivo de força pelos seguranças do bar.A única certeza é que pelas 02h00 foram acionados os meios de socorro para o local onde decorria a animação noturna. Gerou-se um grande aparato no exterior, com o jovem a ser assistido pelos bombeiros antes de ser transportado para o hospital de Peniche, com um corte e hematomas.Segundo oapurou junto de fonte da GNR, o jovem foi depois transferido para o hospital das Caldas da Rainha, mas as autoridades policiais apenas registaram a ocorrência, esperando pela formalização de queixa para desencadear a investigação, um procedimento habitual nestes casos de conflitos em estabelecimentos noturnos.Apesar da violência da madrugada, durante sexta-feira nada fazia transparecer a agitação vivida horas antes. Na praia do Baleal houve patrulhamento da GNR a cavalo, como estava já previsto. À noite, a GNR reforça o efetivo de militares.