Turistas ignoram avisos e são retirados de praias do Algarve

Visitantes não têm acatado avisos sobre mau tempo e ondulação. Em Albufeira, um deles foi retirado da praia.

13:07

A Polícia Marítima retirou esta quarta-feira um turista que se aproximou demasiado do mar, entre as praias dos Pescadores e a do Inatel em Albufeira, e ficou em risco de ser arrastado para o mar.



Ao longo da manhã vários têm sido os turistas aconselhados a sair desta e de outras praias da região. Apesar dos avisos da Polícia Marítima, muitos são os que não resistem a aproximar-se da água, sobretudo turistas estrangeiros.



"As pessoas não se apercebem de que pode ser arrastadas pelo mar. Não conhecem a zona nem a praia, mas os perigos são evidentes", conta à CMTV Paulo Campos, agente da Polícia Marítima.



O Algarve está sob alerta devido ao mau tempo, com ventos fortes e mar muito agitado. Os pescadores ficaram em terra e as autoridades pedem às populações que não se aproximem do mar.