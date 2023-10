Um em cada cinco homicídios (consumados ou tentados) ocorridos nos primeiros seis meses deste ano aconteceu em contexto de “delinquência juvenil de caráter grupal”, de acordo com dados oficiais adiantados ao CM pela Polícia Judiciária, que tem competência reservada na investigação de homicídios. Estes crimes entre gangs mantêm uma proporção (21% do total) igual à do primeiro semestre do ano passado.









Ver comentários