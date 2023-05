Uma pessoa ficou ferida numa colisão entre dois automóveis, seguida do capotamento de um deles, esta tarde de terça-feira, em S. Mamede de Infesta, no concelho de Matosinhos.

O alerta para o acidente, no cruzamento das ruas de Diu e de Goa, foi dado às 17h49. A vítima, que ficou encarcerada na viatura, foi socorrida pelos Bombeiros de S. Mamede e duas equipas do INEM, incluindo a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Pedro Hispano.

A PSP foi chamada ao local e o trânsito está cortado.