Quatro feridos em colisão entre dois carros em Arouca. Menino de nove anos entre as vítimas

Uma mulher, de 37 anos, sofreu ferimentos graves na tarde desta quinta-feira numa violenta colisão centre dois carros, em Arouca. No mesmo acidente, um menino, de nove anos, e um casal, de 21 e 28 anos, sofreram ferimentos ligeiros.

O alerta foi dado, cerca das 18h00, para os bombeiros de Fajões, para um acidente rodoviário, na EM519, em Nabais, Escariz.

As vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Fajões, para o hospital da Feira. A GNR de Cesar foi acionada e investiga as causas do acidente.

Os bombeiros de Fajões acionaram 11 operacionais e 4 viaturas.