Um homem de 51 anos sofreu ferimentos graves num acidente com uma alfaia agrícola, esta manhã de sábado, em Viana do Castelo.

O alerta foi dado por volta das 11h00 para a rua do Ceiro, em Carreço, Viana do Castelo.





A vítima foi socorrida no local pelos bombeiros e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Viana do Castelo, sendo depois transportada para o Hospital de S. João, no Porto.

A GNR esteve no local.