Um homem ficou ferido com gravidade, esta manhã de segunda-feira, num despiste do carro em que seguia, na A1, sentido sul/norte, na Feira.O alerta foi dado cerca das 10h00, para um acidente rodoviário na A1, na zona Rio Meão.A vítima foi levada, pelos bombeiros da Feira, para a unidade hospitalar local.A GNR investiga as causas do acidente.O trânsito está condicionado a uma via de circulação.