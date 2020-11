Vândalos atacam cinco carros à pedrada no Porto

Cinco viaturas foram alvo de vandalismo, na madrugada deste sábado, na rua Cassiano Branco, na zona do Amial, no Porto. Pelo menos um dos carros foi assaltado, tendo sido furtado o rádio. O caso foi comunicado à PSP, que foi chamada ao local. Os donos dos veículos têm agora seis meses para formalizar a queixa.O ataque terá sido cometido com recurso a paralelos e outras pedras. Os cinco carros tinham o vidro da frente estilhaçado - o que indica que foram arremessados objetos com o intuito de destruir as viaturas. Estavam todas estacionadas ao lado umas das outras. Uma quinta viatura tinha ainda partido o vidro lateral do lado direito. Neste caso, os autores do vandalismo terão levado alguns artigos do interior.um dos moradores da rua.A PSP foi ao local pouco depois das 11h00. Apesar da zona ser habitacional, com vários prédios, ninguém se terá apercebido do estrondo das pedras a partir os vidros dos carros, durante a madrugada. Também não foram vistas pessoas suspeitas no local. Ao que tudo indica, pode ter-se tratado de uma ou várias pessoas que, ao passarem, foram atirando as pedras.