Advogado Paulo Simão Caldas sofreu um traumatismo craniano e várias fracturas porque a sua trotinete ficou sem travões.

17:34

No primeiro dia em que Paulo Simão Caldas, advogado de 57 anos, experimentou as trotinetes da Lime em Lisboa, partiu o braço, uma costela e fez um traumatismo craniano. "Vão morrer pessoas a andar de trotinete em Lisboa", avisa.Tudo aconteceu na terceira viagem que fez de trotinete, no dia 18 de Outubro. Primeiro, fora para o emprego, percorrendo um trajecto entre o Campo Santana e a Rua Castilho. Chegado ao escritório, comentou com os colegas que a viagem "tinha sido de loucos", por lhe ser permitido andar no meio do trânsito. Cerca das 19 horas, foi de trotinete até ao Príncipe Real, e quando tentava voltar daqui para casa pela estrada, onde estes veículos podem circular, deu-se o acidente. Um acidente também foi o destino de um jornalista da SÁBADO , que foi experimentar estes novos brinquedos da cidade de Lisboa.