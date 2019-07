Vários feridos e um cavalo morto na festa do Colete Encarnado em Vila Franca de Xira

colhidos pelos touros, vítimas

As festas do Colete Encarnado, em Vila Franca de Xira, ficaram marcadas pela morte de um cavalo que teve de ser abatido após ter sido colhido por um touro numa corrida.De acordo com o jornal O Mirante, o animal foi perfurado várias vezes no sábado passado. O cavaleiro que o montava terá saído ileso apesar de ter caído ao chão.Após avaliação veterinária, o animal foi abatido esta quarta-feira, uma vez que as lesões sofridas foram consideradas irreversíveis.Houve ainda registo de vários feridos que necessitaram de ser assistidos e alguns deles hospitalizados. Entre estes estavamde quedas e do excesso de consumo de álcool.Também na noite do sábado passado, o cavalo Xeque-Mate, de João Moura Jr foi alvo de abate após sofrer uma fratura exposta durante uma corrida de touros na praça de Coruche.