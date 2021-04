Vasco Brazão, ex-investigador Polícia Judiciária Militar, ouvido em tribunal no caso de Tancos

Na sessão desta quinta-feira do caso de Tancos vai ser ouvido o arguido Vasco Brazão, que era o porta-voz da Polícia Judiciária militar e ainda investigador.

O major Vasco Brazão negou na última sessão de julgamento do caso de Tancos ter feito um acordo de impunidade com o autor do furto do material dos paióis de Tancos e mostrou-se arrependido de não ter comunicado à Polícia Judiciária a recuperação do armamento.

Vasco Brasão está acusado de associação criminosa, tráfico e mediação de armas. falsificação de documentos, prevaricação e favorecimento pessoal.