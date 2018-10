Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vasco Brazão fica em prisão domiciliária após ser ouvido sobre o roubo de Tancos

Major ficou a conhecer as medidas de coação que lhe foram aplicadas.

01:37

O major Vasco Brazão, nono arguido do caso do roubo de Tancos, foi ouvido esta terça-feira e conheceu as medidas de coação aplicadas, tendo ficado em prisão domiciliária, mas sem pulseira eletrónica.



A audição decorreu esta terça-feira à noite no Tribunal de Instrução Criminal, em Lisboa, e teve a duração de mais de oito horas.