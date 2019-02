Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Veículo de fogo ‘dispara’ água até 15 andares

Viatura será comprada com o apoio da autarquia de Albufeira.

Por José Carlos Eusébio | 11:05

Os Bombeiros Voluntários de Albufeira vão adquirir, com o apoio da autarquia, um veículo especial com características de tanque, vocacionado para o combate a incêndios urbanos, nomeadamente em unidades hoteleiras e superfícies comerciais. O novo meio será equipado com uma bomba capaz de lançar água até ao 15º andar de um prédio.



Esta bomba mecânica debita água na ordem dos 6 mil litros por minuto, assumindo grande importância para fazer face a incêndios em edifícios altos. O novo veículo de apoio logístico especial deverá ser entregue no verão. "É um equipamento importante e necessário, que vem reforçar a nossa capacidade de intervenção", afirma ao CM António Zua Coelho, comandante dos bombeiros.



No ano passado, os Bombeiros de Albufeira responderam a 345 incêndios, dos quais 69 urbanos e que se revestiram de alguma complexidade.



Falta de meios para incêndios florestais

Neste momento, os Bombeiros de Albufeira contam apenas com um veículo de combate a fogos florestais operacional, situação que já foi comunicada à Autoridade Nacional de Proteção Civil.



Foi desativado um meio que já tinha 24 anos, estando os bombeiros a tentar recuperar um outro veículo, com 22 anos. O único carro disponível tem 7 anos. Apesar do concelho não dispor de uma grande área de risco, a corporação funciona como reforço estratégico para fazer face a fogos em toda a região.



PORMENORES

Câmara dá 206 mil euros

A Câmara de Albufeira aprovou por unanimidade, em reunião de vereação, a atribuição de uma verba de 206 mil euros à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira destinada à aquisição do novo veículo especial.



Necessidade urgente

Os bombeiros tinham expressado à autarquia "a urgente necessidade operacional" do novo meio (com capacidade para 18 mil litros), dado que não dispõem de qualquer veículo com boa capacidade de água e apto para vários tipos de terreno.