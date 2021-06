Veja o momento em que bebé Noah regressa a casa com a família após quatro dias no hospital

Noah, o menino de dois anos que esteve mais de 36 horas desaparecido no mato, em Proença-a-Velha, teve alta hospitalar esta segunda-feira.captou o momento em que o menino abandonou o hospital de Castelo Branco, onde esteve internado durante quatro dias. A criança saiu pelo próprio pé, juntamente com a família.Esta foi a primeira noite que a criança passou com os pais e com a irmã de seis anos depois de ter sido encontrada na passada quinta-feira.A criança desapareceu no passado dia 16 de junho. O pai saiu para trabalhar pelas 05h30, tendo a mãe ficado em casa com os filhos. Pelas 08h00, a mãe deu por falta do menor, assim como da cadela da família, Melina, e das galochas azuis do menino.Iniciou-se uma operação de buscas pelo menino, com centenas de operacionais no terreno, assim como de populares que se juntaram às autoridades para encontrar a criança.O menino acabaria por ser encontrado pelas 20h00 do dia 17, a cerca de 4 quilómetros em linha reta com a casa da família. Noah deu entrada no hospital desidratado e com algumas escoriações. O internamento prolongou-se até esta segunda-feira devido essencialmente às condições psicológicas e sociais do menor, revelou aquela unidade hospitalar.A Comissão de Proteção de Menores vai acompanhar a família, ainda que não existam sinais de negligência.