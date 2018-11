Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Velejador francês de 76 anos morre após colisão com rochas

Homem foi resgatado por mota de água e salva-vidas mas não resistiu.

Por Rui Pando Gomes e José Carlos Eusébio | 06:00

Um velejador morreu este sábado depois de colidir com o veleiro contra rochas, em Vila do Bispo. A vítima, de 76 anos e nacionalidade francesa, ainda foi resgatada pela embarcação salva-vidas de Sagres mas acabou por morrer.



O alerta, ao que o CM apurou, foi dado às 6h50 por um pescador lúdico que ouviu o veleiro a embater nas rochas, entre as praias do Zavial e Furnas. O velejador conseguiu vestir o colete salva-vidas e foi visto em cima da proa do barco. No entanto, o acesso por terra era impossível para os meios de socorro e o resgate teve de ser feito por via marítima.



"Foi enviada uma mota de água e a embarcação salva-vidas de Sagres e conseguiram localizar e resgatar a vítima, que foi alvo de manobras de reanimação", explicou ao CM Conceição Duarte, comandante da Capitania do Porto de Lagos. A vítima foi transportada para a estação salva-vidas de Sagres e "as tentativas de reanimação continuaram com os bombeiros e uma equipa do INEM". No entanto, os esforços foram infrutíferos e o velejador francês acabou por morrer.



Em 30 minutos a embarcação ficou toda destruída ao embater nas rochas. As causas do acidente estão a ser investigadas pela Polícia Marítima.



PORMENORES

Causas investigadas

A Polícia Marítima está a investigar as causas do acidente. Um erro de navegação ou o velejador ter adormecido são duas das hipóteses possíveis.



Zona muito rochosa

O local onde ocorreu o acidente é uma zona bastante rochosa no fundo. A ondulação era de dois metros de sul.



Ondas até 6 metros

A ondulação pode chegar este domingo aos 6 metros e a Autoridade Marítima recomenda que sejam reforçadas as amarrações dos barcos e que as pessoas não andem junto a zonas costeiras.