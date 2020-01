Velocidade mata emigrante português na Suíça

Um emigrante português morreu num violento acidente de carro na Suíça, no sábado à noite. Tratar-se-á de um camionista de 52 anos, era natural de Relva, em Castro Daire, mas, de acordo com a família, ainda não há confirmação oficial uma vez que o corpo se encontrará desfigurado. Devido ao violento embate, teve de ser desencarcerado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.O acidente aconteceu pelas 20h30 de sábado (19h30 em Portugal continental), em Aarburg, no cantão alemão de Argóvia. Segundo a polícia local, o emigrante seguia sozinho num Mercedes topo de gama a uma velocidade superior a 100 quilómetros por hora, no interior da pequena localidade."O carro colidiu com a parede de uma casa, embateu numa escada e numa varanda, tendo sido projetado de novo para a estrada", escreveu este domingo a comunicação social suíça sobre o brutal acidente.Em comunicado, a polícia dá conta de que o carro tinha saído da estação de comboios e embateu quase de imediato numa habitação junto à estrada. A mesma fonte sublinha que a vítima tinha um traumatismo cranioencefálico grave e não resistiu aos ferimentos apesar da rápida intervenção dos meios de socorro.As autoridades suíças já abriram um inquérito para apurar as causas do violento acidente e solicitam a ajuda de possíveis testemunhas para poderem esclarecer o caso.A vítima trabalharia na Suíça há já alguns anos. O homem era solteiro e não tinha filhos.