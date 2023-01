Vendedores com penas até 15 anos de prisão por tirar os quilómetros a carros importados

Oito homens foram condenados a penas entre um ano e meio e 15 anos de prisão pelo Tribunal de Sintra por crimes relativos à adulteração de quilometragem, até aos 100 quilómetros, de carros importados. Estima-se que os suspeitos tenham burlado os clientes e as finanças em milhares de euros, avança o Jornal de Notícias.O objetivo do grupo criminoso era fazer com que os clientes acreditassem que os carros tinham muito menos uso, desgate, o que justificaria um preço mais elevado.Os veículos entravam em Portugal de forma clandestina e acabavam por ser legalizadas assim que havia um comprador, o que permitia ao grupo criminoso fugir aos impostos.O principal suspeito, o empresário Rui Henriques, foi condenado a 15 anos de prisão por 148 crimes de falsificação de documentos, 157 crimes de burla qualificada e seis de fraude fiscal. Foi entre o periodo de janeiro 2016 e abril de 2019 que os crimes aconteceram.Outro nome envolvido no esquema é o de Hugo Gomes, vendedor de carros. Foi condenado a cinco anos de cadeia supensa por dois crimes de burla qualificada, 18 de falsificação de documentos e dois de fraude fiscal. Tem uma indeminização a pagar ao Estado de 93 mil euros.O esquema ocorreu na zona de Mafra e Torres Vedras. O caso ficou conhecido por West Price e envolveu 20 arguidos, dos quais cinco empresas. Sete dos arguidos já foram absolvidos dos crimes.