Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vento atira parapente contra falésia

Vítima sofreu ferimentos no tórax e ainda está em estado grave no Hospital Garcia de Orta.

Por J.T. | 08:33

Um homem, de 58 anos, sofreu ferimentos graves após o parapente que pilotava ter sido empurrado pelo vento contra uma falésia, na praia da Fonte da Telha, Almada.



A vítima sofreu ferimentos no tórax e ainda está em estado grave no Hospital Garcia de Orta.



O alerta soou às 12h45 e dava conta de um acidente com um parapente. Quando os socorristas chegaram ao local, depararam-se com a vítima ferida e presa numa falésia com cerca de 40 metros.



"A vítima estava a 5 metros do topo da arriba e a nossa equipa de salvamento em grande ângulo teve de içá-la", contou ao CM Jorge Paulo, 2º comandante dos bombeiros de Cacilhas.



No local estiveram 17 operacionais, entre bombeiros, GNR, Proteção Civil e INEM, com sete viaturas.