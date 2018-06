Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vidente burla em 50 mil euros e fica na cadeia

Mulher de 40 anos intitulava-se 'Irmã Beatriz'.

09:42

A vidente de 40 anos que se intitulava 'Irmã Beatriz', detida pela PJ na quarta-feira por burla qualificada, ficou em prisão preventiva, depois de ter sido ouvida por um juiz no Tribunal de Instrução Criminal do Porto.



A mulher, que tinha consultório em Barcelos, 'sacou' 50 mil euros a um idoso, de Santo Tirso, com a promessa de que, com recurso a bruxarias, conseguiria que o filho deixasse o Algarve e voltasse a viver perto do pai, que se endividou para pagar os 'serviços' da vidente.