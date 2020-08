Avião A380 da Hi Fly sobrevoa litoral algarvio. Veja as imagens

Um avião A380 da Hi Fly sobrevoou esta quarta-feira as praias do Algarve, lançando o pânico entre os banhistas que se encontravam no areal.teve acesso a umas imagens que mostram a aeronave a atravessar a praia da Falésia, areal de Albufeira e também Vilamoura.São vistas pessoas a correr com medo da presença do avião de grandes dimensões, que voa a baixa altitude.O percurso do maior avião comercial do mundo teve início cerca das 14h30, em Beja, no Alentejo, e seguiu para o Algarve, na zona de Albufeira e Vilamoura.