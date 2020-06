GNR dispersa jovens a tiro envolvidos em rixa. Veja as imagens

Uma intervenção da GNR num bairro do concelho de Almada terminou com os militares a terem de disparar contra um grupo de jovens que tentava evitar a detenção de três amigos envolvidos numa rixa.





A situação passou-se pela meia noite e meia desta quarta feira, no bairro dos Pilotos, em Vila Nova da Caparica. De acordo com fonte oficial da GNR, uma patrulha foi alertada para uma desordem com vários jovens envolvidos, pelas 00h30, e queixas de ruído excessivo.



Três patrulhas foram enviadas ao local e depararam-se com três jovens à luta. Mas quando os tentaram separar e levar para o posto para identificação, mais de uma dezena de pessoas tentou encurralar os militares e evitar a atuação da GNR.



Foi nesta altura que dois dos elementos policiais efetuaram disparos. Nas imagens vê-se um dos militares a dar tiros de pistola para o ar e outro a usar uma ‘shotgun’ com bagos de borracha contra os desordeiros.



Um dos moradores do bairro terá sido atingido numa perna, sem gravidade. Três jovens acabaram por ser levados para o posto da GNR da Charneca da Caparica, onde foram identificados por um crime de participação em rixa.



A seguir foram libertados e o processo remetido ao Ministério Público. Segundo o CM apurou, os três jovens não vivem no Bairro dos Pilotos. São oriundos da Cova da Moura, na Amadora.



Desconhece-se, para já o motivo da sua presença naquele local.