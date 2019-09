Grupo pontapeia e urina em viatura da Polícia Marítima

Um grupo de vândalos foi filmado, na madrugada de 31 de agosto, a pontapear e urinar numa viatura da Polícia Marítima, estacionada no devido lugar, na Ericeira. Os vídeos foram agora divulgados nas redes sociais e tornaram-se virais.

A carrinha ficou danificada pelos pontapés e pelo homem que subiu ao tejadilho para urinar nela. O grupo é ainda visto a danificar a esplanada de um estabelecimento.

Fonte oficial da Autoridade Marítima disse ao CM que "após pesquisa nas redes sociais [onde os vídeos foram partilhados] e diligências realizadas pelo Comando-local de Polícia Marítima de Cascais" está-se atualmente em "fase de finalização de todo o expediente, para dar o devido seguimento processual, por forma a prosseguir com a diligências ulteriores tidas por pertinentes, atendendo a que dos vídeos não é possível identificar diretamente os seus autores".



A mesma fonte confirma que "resultaram danos à na viatura da Polícia Marítima, estacionada no local sinalizado e habitual que lhe está destinada, no Posto de Fiscalização da Polícia Marítima da Ericeira".