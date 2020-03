Homem cospe em cima de pessoas em Loulé e grita que está infetado com coronavírus. Veja as imagens

Foram detidos dois cidadãos portugueses, de 39 e 63 anos, (pai e filho) por resistencia e coação sobre militares da GNR, este sábado em Loulé, Quarteira.O indivíduo de 39 anos estava a gritar que estava infetado com coronavírus, cuspindo para cima de diversas pessoas que se encontravam no local, motivando a deslocação da patrulha.No momento em que se procedia à detencao do individuo, o pai do mesmo ameaçou os militares, enquanto o filho conseguia entrar na viatura do pai para tentar a fuga. O pai colocou-se em frente do carro da GNR, que o tentou retirar da via, tendo este agredido um dos militares na face. Acabaram ambos detidos.O homem mais novos apresentava ferimentos na zona da boca, e encontra-se a cuspir sangue, desconhecendo-se para já se já encontrava assim antes da altercação com a patrulha. Foi acionado o INEM para que este possa proceder a despiste da infeção por Covid-19.Um dos militares ficou ferido na face e o outro sofreu ferimentos na mão direita, sendo que ambos tiveram contacto com o individuo que declara estar infetado.