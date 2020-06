Homem filmado por vizinhos a espancar cão em Loures

Um homem foi filmado por vizinhos a agredir violentamente um cão de raça Yorkshire, na quarta-feira à tarde, no centro de Loures.

O vídeo, que tem apenas alguns segundos, mostra o homem, que tem entre 40 a 45 anos, a pegar no focinho do animal, e a agredi-lo com violentas bofetadas.

Vários vizinhos foram alertados pelos ganidos do animal, e chamaram a PSP.



As imagens podem impressionar os leitores mais sensíveis.







Fonte oficial desta força de segurança confirmou ao CM que uma patrulha da esquadra de Loures se deslocou à residência do homem. O mesmo disse que o cão pertence à sobrinha, que está fora do país, e o deixou temporariamente à sua guarda.

O homem disse não ter os documentos do animal. A PSP examinou o cão, e verificou que o mesmo não tinha sinais aparentes de violência.

Mesmo assim, os agentes fizeram participação ao Ministério Público, para eventual procedimento criminal por crime de violência sobre animais.