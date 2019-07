Segurança usa extintor para tentar impedir assalto a multibanco em Loures

Um multibanco foi assaltado esta terça-feira à noite, cerca das 22h00, no Centro Comercial de Santo António dos Cavaleiros, junto a uma zona residencial em Loures, no distrito de Lisboa.



O alerta às autoridades foi dado pelos moradores.



Durante a ocorrência, um segurança usou extintor para tentar impedir assalto ao multibanco.



No assalto estiveram envolvidas duas viaturas e vários suspeitos, que se encontram em fuga.



Em atualização