Vídeo mostra festa que reuniu 500 pessoas momentos antes das agressões a PSP na estação de Queluz-Belas

não têm qualquer tipo de autorização por parte desta autarquia".





Foi na madrugada de domingo que uma festa em Monte Abraão com cerca de 500 pessoas provocou o caos na estação de Queluz/Belas acabando por ferir um PSP à pedrada e três civis.O ponto de encontro para a 'assada' (nome pelo qual foi batizado o evento) era no polidesportivo de Monte Abraão.Desconhecem-se os motivos que levaram os participantes nesta ‘assada’ a entrar em conflito, no entanto, as imagens captadas por alguns moradores mostram como ficou o espaço após a festa organizada nas redes sociais.Garrafas de álcool, lixo e partes do polidesportivo destruídas. Foi este o estado em que ficou o espaço após a 'assada'.A polícia foi chamada a intervir pelas 23h00 de sábado, quando mais de uma centena de pessoas chegaram à estação da Linha de Sintra, ao que tudo indica de comboio e através da via férrea.À chegada da PSP à estação de Queluz/Belas, de imediato começou uma chuva de pedradas sobre os agentes. Em conjunto com a REFER, a polícia considerou haver perigo para os utentes da Linha de Sintra, e para a segurança das instalações, e por isso ordenou a interrupção da circulação de comboios.Foi possível identificar pelo menos dois autores dos apedrejamentos ao efetivo policial.A autarqui de Massamá e Monte Abraão emitiu esta terça-feira um comunicado onde deu conta que tem conhecimento destas festas e afirma que as mesmas "No mesmo comunicado, a União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão diz que tem recebido um grande número de queixas e que "sempre que temos conhecimento deste tipo de festa, informamos previamente as forças de segurança para que se possam tomar as diligências necessária".