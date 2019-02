Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo mostra jovem a ser brutalmente agredida em Cascais

PSP está a investigar o caso. Imagens de adolescente a ser espancada circulam nas redes sociais.

11:04

Dois vídeos que circulam nas redes sociais mostram violentas agressões entre jovens, que terão ocorrido no Estoril. Ao que o CM apurou, a GNR e a PSP estão a investigar o caso.



Nas imagens, vê-se uma jovem de cabelo loiro a ser esmurrada com violência por uma outra adolescente, perante vários outros jovens que pouco ou nada fazem para separar as rivais.



Num momento posterior, uma das jovens mostra uma madeixa de cabelo que terá arrancado da cabeça da rival.