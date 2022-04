Vídeo mostra momento de tensão em que militares da GNR com arma na mão tentam deter condutor em fuga em Benfica

Um condutor que colidiu contra outro, na A5, foi detido – por militares de pistola em punho - já junto a Pina Manique, em Benfica, na tarde desta segunda-feira, após ter tentado fugir à GNR.



As imagens a que a CMTV teve mostram os momentos tensos que se viveram durante a detenção. Nas imagens são bem visíveis os militares com uma arma em punho para manietar o suspeito. A GNR foi mesmo obrigada a atravessar a viatura em frente ao carro do suspeito, para que este se imobilizasse e deixasse de colocar outros condutores em risco, o que terá causado uma pequena colisão sem consequências físicas.