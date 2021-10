Portugal conta, nas ruas de sete municípios, com 711 câmaras de videovigilância operadas pelas polícias. A PSP tem a maior fatia destes equipamentos, com 700 câmaras, enquanto à GNR cabem apenas os 11 dispositivos no Santuário de Fátima. No entanto, o número deve em breve disparar. Fonte oficial da Direção Nacional da PSP disse ao CM que "estão a ser preparadas mais uma dezena de propostas para a instalação destes equipamentos".