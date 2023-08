O Comando Distrital da PSP de Faro e a Câmara Municipal de Lagos assinaram esta sexta-feira um acordo para a instalação de um sistema de videovigilância na cidade de Lagos, à semelhança do que já existe noutros concelhos do Algarve. O protocolo foi selado durante a sessão comemorativa do 136.º aniversário do Comando Distrital da PSP de Faro, que se realizou na cidade lacobrigense e que contou com a presença de José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna.





Questionado sobre a demora do funcionamento destes sistemas em algumas cidades, o governante referiu que “é preciso agilizar um pouco mais” essa matéria: “Já houve diálogos com a comissão de proteção de dados para se acelerar as autorizações para a videovigilância”. O ministro visitou ainda uma exposição de meios policiais, patente junto ao forte local.