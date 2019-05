Videovigilância reforçada na Amadora

Dois anos depois da instalação da videovigilância no concelho da Amadora - há 103 câmaras em funcionamento -, autarquia e comerciantes manifestam-se "bastante satisfeitos" com a medida e pretendem o reforço e alargamento do sistema a outras zonas críticas do município.A instalação representou um investimento municipal de um milhão de euros, acrescido de cerca de 900 mil euros na rede de fibra ótica.As câmaras captam imagens em áreas urbanas e comerciais consideradas críticas: zona central da cidade, Reboleira, Venteira, Venda Nova, Damaia, Brandoa e Alfornelos.Carla Tavares, presidente da autarquia, afirma que "serão mais 40 [câmaras], a serem colocadas nos locais que a PSP entende serem determinantes".