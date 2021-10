Viga de betão cai e mata condutor de trator em Leiria

Um homem, de 83 anos, morreu este sábado, ao ser atingido por uma viga de betão com 600 quilos, que foi derrubada pelo arco do trator agrícola que conduzia, em Chão da Laranjeira, no concelho de Leiria.









Adelino Cordeiro estava a entrar com o trator no pátio de uma casa, para ir buscar umas manilhas, quando o acidente ocorreu. A viga de betão cedeu ao ser atingida pelo arco do trator e caiu sobre a vítima.

Os bombeiros tiveram de recorrer a uma camião equipado com uma grua para conseguirem libertar o condutor, mas já não tinha sinais vitais e a morte foi confirmada no local por uma equipa médica do INEM.





Ao que o CM apurou, há mais de 40 anos que a vítima fazia trabalhos com o trator naquela propriedade.