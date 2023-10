Um homem de 46 anos, vigilante na loja Continente do Centro Comercial Vasco da Gama, no Parque das Nações, foi esfaqueado com gravidade, no pescoço e peito, por um de dois assaltantes que tentaram furtar artigos.Segundo anunciou esta terça-feira a PSP, o crime foi no dia 4 e os dois assaltantes foram detidos já junto à Gare do Oriente e depois de terem ameaçado várias pessoas. Ambos, de 28 anos, tinham facas, uma delas com sangue da vítima.